Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri’de narkotik polisleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; K.C., B.K. ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan, K.O. ve D.B.’ye ise ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 5 parça halinde toplamda 15.15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı