Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri’de narkotik polisleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; K.C., B.K. ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan, K.O. ve D.B.’ye ise ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 5 parça halinde toplamda 15.15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.