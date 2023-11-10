Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 06 DN 8217 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi alınamayan 42 AGR 495 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden H.Y. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan A.Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.