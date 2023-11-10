10 Kas 2023 - 19:25- Asayiş

İntihara kalkışan genç kızı arkadaşı kurtardı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan genç kızı arkadaşı üzerine atlayarak kurtardı. Alınan bilgilere göre, ilçenin Yenikent Mahallesi'nde çatıdaki genç kızı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi.
İntihara kalkışan genç kızı arkadaşı kurtardı mask
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan genç kızı arkadaşı üzerine atlayarak kurtardı.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Yenikent Mahallesi'nde çatıdaki genç kızı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler güvenlik önlemleri alırken, polis genç kızı ikna edebilmek için uzun süre çaba harcadı. Bu sırada arkadaşı, üzerine atlayarak tuttuğu genç kızı kurtardı. Polis ekipleri nezaretinde aşağı indirilen genç kız, sağlık kontrolleri yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 Kas 2023 - 19:25 - Asayiş

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