İntihara kalkışan genç kızı arkadaşı kurtardı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan genç kızı arkadaşı üzerine atlayarak kurtardı.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Yenikent Mahallesi'nde çatıdaki genç kızı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler güvenlik önlemleri alırken, polis genç kızı ikna edebilmek için uzun süre çaba harcadı. Bu sırada arkadaşı, üzerine atlayarak tuttuğu genç kızı kurtardı. Polis ekipleri nezaretinde aşağı indirilen genç kız, sağlık kontrolleri yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.