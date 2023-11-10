Vatandaşları 2 milyon TL dolandıran şüpheliler yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışması soncu sosyal medya sitelerinde kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyen vatandaşları dolandıran 8 şüpheli Eskişehir merkezli Bolu ve Zonguldak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik araştırma yapıldı. Sosyal medya sitelerinde kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyen vatandaşlara yardımcı olacaklarına yönelik ilan vererek, çeşitli bahanelerle kredi kullandırıp ya da hesabında para var ise bu paraları kendi hesaplarına transfer ederek mağdurları yaklaşık 2 Milyon TL dolandırdıkları ekiplerce anlaşılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde Eskişehir merkezli Bolu ve Zonguldak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda; Ş.F.G.K, N.Y, D.Ö, H.C, M.Y, F.T, E.K ve S.Ş isimli 8 şüpheli yakalandı. 10 farklı adreste yapılan aramalarda ise; 19 cep telefonu, 62 banka kartı, 8 sim kart, 5 flash bellek, 2 tablet, 2 bilgisayar, 41 bin lira para ve çok sayıda evrak ele geçirildi. 8 şüpheli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı