Onun adı Fabien Ceddy Farnolle Bir dönem Yeni Malatyaspor forması giyiniyordu

Tecrübeli Kaleci Fabien Farnolle 4 Eylül 2021’de Yeni Malatyaspor’dan ayrılarak B.B Erzurumspor’a transfer oldu. 1 sezon mavi beyazlı formayı terleten Fabien Farnolle kısa bir süre kulüpsüz kaldı ve kısa bir süre Etiyopya takımlarından Sidama Coffee takımında görev aldı ve 37 yaşında kariyerini sonlandırdı.

KARİYERİ BOYUNCA KALESİNDE 314 GÖRDÜ

Yeni Malatyaspor’a transfer olduktan sonra forma şansı bulmakta zorlanan Fabien Farnolle takımda ikinci kaleci pozisyonunda yer aldı. Yeni Malatyaspor’da forma giyindiği dönemlerde kadroda olmasına rağmen çoğu kez oynamayan Fabien Farnolle daha çok kupa karşılaşmalarında ilk 11 de yer aldı. 1,97 lik boyu ile kalesinde kimi zaman devleşen tecrübeli file bekçisi kimi zaman adından söz ettirmeyi de başardı.

“7 KEZ SARI KART GÖRDÜ”

Yeni Malatyaspor’da forma giyindiği 72 karşılaşmada 105 gol yiyen 1,97 boyundaki kaleci 7 kez sarı kart gördü. Fabien Farnolle Yeni Malatyaspor’da 61 kez Süper Lig, 4 kez Avrupa Ligi elemeleri, 7 kez ise Türkiye Kupası’nda forma giydi. Deneyimli file bekçisi Fabien Farnolle kariyeri boyunca 271 karşılaşmada görev alırken kalesinde toplam 314 gol gördü. Kariyerinde en fazla forma şansını Fransa 1. Lig takımlarından Clermont Foot 63 takımında bulan 38 yaşındaki Farnolle, 23 Mart 2022 tarihi itibari ile kariyerini sonlandırdı. Deneyimli file bekçisi kariyeri boyunca 11 farklı takımda görev aldı.