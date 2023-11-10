O boykot sosyal medyada büyük ilgi gördü

Geçtğimiz günlerde Battalgazi Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde İsrail mallarına boykot uygulanarak satışı yasaklanmıştı. İsrail’e ekonomik boykot kararları kapsamında Başkan Güder bu kez de TROY karta geçilmesi için talimat vermişti. Tüm belediye çalışanları ve belediyeye bağlı şirket personellerinin maaş kartlarında değişime giderek yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY’a geçiş yapılması sosyal medyada gündem oldu.

KAMU KURUMLARINA ÖRNEK OLDU

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından verilen bu karar sonrasında binlerce takipçisi olan sosyal medya hesapları alınan bu kararı takdir ederek Türkiye’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlara öncülük eden bir karar olduğunu söyledi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder; “Terör devleti olan İsrail’e karşı duruşumuz net. Biz bebek katillerine 1 kuruşumuzun gitmesini istemiyoruz. Toprakları işgal edilen, çocukların öldüğü Gazze’de yapılan bu saldırının hesabı sorulacaktır. Biz de bu saldırıların karşısında olduğumuzu göstermek adına boykotu genişlettik. Bebek katili İsrail’e bir kez daha diyoruz ki; döktüğünüz çocuk kanının hesabı size en kısa sürede sorulacaktır. Bugün de yarın da Filistin halkı, Gazze halkı yalnız değildir.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NE ÖVGÜ

Bazı hesaplar “Battalgazi Belediyesi’ne âşık oluyorum ben galiba” yorumları yaparken, bazı hesaplar ise “Milli meselelerde anlık refleksler çok önemli. Battalgazi Belediyesi göstermiş olduğu bu hassasiyetle gerçek anlamda takdiri hak ediyor. Çok teşekkürler Sayın Başkan” yorumları ise dikkat çekti.

Kaynak: BÜLTEN