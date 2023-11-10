Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere kitap desteği

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Malatya’nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde bulunan 14 ortaokulda 6 bin 335 öğrenciye toplamda 25 bin 340 adet kitap dağıtıldı.

25 BİN 340 TEST KİTABI DAĞITILDI

Sosyal İşler Dairesi Başkanı Dr. Murat Kılınç, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimiz ara tatile girmeden önce Malatya’mızın iki merkez ilçesinde bulunan toplamda 14 ortaokulumuzda 6 bin 335 öğrenciye 25 bin 340 test kitabı dağıttık. Öğrencilerimiz bu kitaplardan ders çalışarak 2. döneme daha hazırlıklı gireceklerdir. Tabii bu faaliyetlerimizi yaparken, konteyner kentlerde de çalışmalarımızı yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın öğretmen olması hasebiyle öğlencilerimize selamları var. Ayrıca 8. Sınıf öğrencilerimiz LGS’ye giderecekler ve onlar için ara tatiller daha da önem arz ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimiz tatillerini iyi değerlendirebilmeleri için katkıda bulunmak istedik” dedi.

“SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DİNLENSİNLER MÜMKÜN OLDUKÇA KİTAP OKUSUNLAR”

Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik yapmış olduğu hizmetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, “Büyükşehir Belediyemizin kıymetli öğrencilerimize yönelik vermiş oldukları tatil setini dağıttık. Bilindiği üzere öğrencilerimiz ara tatile gerecekler. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi öğrencilerimizin tatilini değerlendirecekleri kıymetli bir hizmeti sundu. Bu vesileyle Büyükşehir Belediyemize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 14 okulumuzda 30 bine yakın test kitabı öğrencilerimize dağıtılıyor. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz. Tatilde sağlıklı bir şekilde dinlensinler, mümkün oldukça kitap okusunlar. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı tatiller diliyoruz” şeklinde konuştu.

YETKİLİLER VE ÖĞRENCİLER TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkürlerini sunan Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, “Öğrencilerimize vermiş oldukları bu desteklerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Pelitoğlu ise, “ Çocuklarımız 9 günlük bir tatil yapacaklar ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler dairesinin böyle bir etkinlik gerçekleştirmesi bizleri mutlu etti. Bu manada İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

Orhan Gazi Ortaokulu Müdürü Mehmet Olcay Ülger, “Öğrencilerimiz için çok kıymetli ve farkındalık oluşturan kitaplar, bu kitapları öğrencilerimize temin eden herkese teşekkür ederim” diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Büyükşehir Belediyemizin ara tatil için dağıttığı kitaplar sayesinde tatilimizi daha verimli geçireceğiz” diyen öğrenci Batuhan Şekerci, “Bu katkılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ederim” dedi.

Öğrenci Aslı Yalçın da Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkürleri iletti.

Kaynak: BÜLTEN