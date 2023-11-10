10 Kas 2023 - 14:35- Gündem

Enkaz şehir Malatya’da BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan son kareler

Depremlerin ardından ağır hasarlı 35 bin 680 binadan yaklaşık 16 bini yıkılırken, yüksek katlı binaların yıkımları patlatma yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Merkezdeki binalar ise iş makineleriyle yıkılıyor. Peki, yıkımlar da son durum ne? İşte yıkımlardan yeni kareler.