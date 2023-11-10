10 Kas 2023 - 14:35- Gündem G: 10 Kas 2023 - 15:04

Enkaz şehir Malatya’da BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan son kareler

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Depremlerin ardından ağır hasarlı 35 bin 680 binadan yaklaşık 16 bini yıkılırken, yüksek katlı binaların yıkımları patlatma yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Merkezdeki binalar ise iş makineleriyle yıkılıyor. Peki, yıkımlar da son durum ne? İşte yıkımlardan yeni kareler.
Enkaz şehir Malatya’da BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan son kareler mask
Enkaz şehir Malatya’da BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan son kareler
Enkaz şehir Malatya’da BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan son kareler
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Malatya’da yıkılacak 35 bin 680 ağır hasarlı binanın yaklaşık 16 bininin yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım oranı yüzde 40’a ulaşırken, günlük ortalama 160 binanın yıkımı gerçekleşiyor. Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın talimatlarıyla il genelinde yıkımların yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

NİYAZİ MISRİ CADDESİ

Yıkımların devam ettiği Malatya’da son durumu sizler için derledik. Burası şifa Mahallesi Niyazi Mısri Caddesi.

İNÖNÜ CADDESİ

Bazı binalarda yıkım esnasında binaların üzerine çıkarak hurda topladıkları görüldü. Tehlikeli sahneleri aratmayan bu görüntüleri görenler dönüp bir daha bakıyorlar.

EMEKSİZ CADDESİ

Yıkımlar tamamlandıkça Malatya âdete boş bir tarlaya dönüyor.

MÜCELLİ CADDESİ

Burası da Mücelli Caddesi. Yıkım çalışmaları devam ediyor.

 
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10 Kas 2023 - 14:35 - Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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