Enkaz şehir Malatya’da BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan son kareler

Malatya’da yıkılacak 35 bin 680 ağır hasarlı binanın yaklaşık 16 bininin yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım oranı yüzde 40’a ulaşırken, günlük ortalama 160 binanın yıkımı gerçekleşiyor. Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın talimatlarıyla il genelinde yıkımların yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.
NİYAZİ MISRİ CADDESİ
Yıkımların devam ettiği Malatya’da son durumu sizler için derledik. Burası şifa Mahallesi Niyazi Mısri Caddesi.
İNÖNÜ CADDESİ
Bazı binalarda yıkım esnasında binaların üzerine çıkarak hurda topladıkları görüldü. Tehlikeli sahneleri aratmayan bu görüntüleri görenler dönüp bir daha bakıyorlar.
EMEKSİZ CADDESİ
Yıkımlar tamamlandıkça Malatya âdete boş bir tarlaya dönüyor.
MÜCELLİ CADDESİ
Burası da Mücelli Caddesi. Yıkım çalışmaları devam ediyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.