Dikkat çeken açıklama: Konut sayısı Malatya için yeterli değil

Malatya’da 6 Şubat tarihli depremlerin ardından neredeyse 15-20 bin liraya kadar çıkan kira fiyatları son zamanlarda bir düşüş eğilimine girdi. Kira fiyatlarındaki düşüş, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarındaki son durum ve Malatya’da emlak sektörünün geleceği hakkında BUSABAH Medya’ya konuşan Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, önemli açıklamalarda bulundu.
Malatya’da vatandaşların mevcut konutlara güvenmediğini ve yeni yapılan konutlara yöneldiğini vurgulayan Ali Özgül, TOKİ tarafından yapılacak konutlara bir an önce hız verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
“BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ GÖZLEMLENMEKTEDİR”
Son 2 aydır kira fiyatlarında bir düşüşün söz konusu olduğunu söyleyen Özgül,
“6 Şubat depreminden sonra Malatya’mızda şubat ayından ağustos ayına kadar yüksek olan kiralarda son 2 aydır büyük bir düşüş olduğu gözlemleniyor. Yaklaşık 2 bin evin ilanda olduğu ve kiracı beklediği görülmektedir. Bundan dolayı kiralar biraz düşmeye başladı. Bu bizler ve vatandaşlar için sevindirici. Burada ben Malatyalılara da teşekkür etmek istiyorum; çünkü çok yüksek olan kiralarda evleri tutmak istemediler. Konteynerde kalmayı tercih ettiler veya çevre illerde kalarak oralarda çocuklarını okula başlattılar. Şu an Malatya’da ilan sitelerini kontroller ettiğimizde bin 800 ile 2 bin arasında kiralık daire ilanı görmekteyiz. Bunun sebebi de birincisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı depremden hemen sonra sahada hasar tespit çalışması yaptığı zaman birçok binanın hasarlı olduğu belirtildi. Daha sonra yapılan çalışmalarda hasar tespit raporlarındaki derecelerin değişti gibi ifadeler kullanılınca insanların kafası karıştı ve vatandaşların hali hazırdaki binalara güvenmediğini, çocuklarını ve ailesinin bu binalara sokmak istemediği, konteynerde kalmayı tercih ettiği görülmektedir. Vatandaşlarımız, TOKİ’nin yeni yapacağı konutları bekliyor. Burada Cumhurbaşkanımızın, TOKİ’nin çalışmalarını hızlandırılması için özellikle Malatya’da, gerekli talimatları vermesi gerekiyor. Yaklaşık 60 bin civarında ailenin TOKİ’den daire beklediği belirtilmektedir”
şeklinde konuştu.
“KİMSE BU VEBALİ ÜSTLENMESİN”
Malatya’da hasar tespit çalışmalarının tekrar yapılması gerektiğini dile getiren Özgül,
“Önümüz kış, konteynerde kalmak gerçekten sıkıntılı. Vatandaşlarımız bu sıkıntıyı da göğüslemeyi bilerek hala hazırdaki dairelere girmek istemiyor. Haklı olarak çünkü insanların kafası karışık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının depremden hemen sonra ilk hafta sahada yaptığı hasar tespitinde daha sonra değişiklikler olunca insanların kafası karıştı. Burada TOKİ’mizin bu işe hız vermesi bekleniyor. 6 Şubat depremini yaşamış daha sonra artçı sarsıntılara maruz kalan binalarımızın yüzde 90’nın hasar aldığı, yaralandığı aşikardır. Burada bazı vatandaşlarımız binalarını güçlendirerek tekrar kiraya vermeyi düşünüyorlar. İnsanların sağlığını, geleceğini tehlikeye atmamak için Malatya’da hali hazırdaki konutların hasar tespitlerinin tekrar yapılmasında fayda var diye düşünüyorum. Burada valimize de büyük görev düşüyor binaların tekrar hasar tespitlerinin yapılması gerekiyor çünkü biz sahada geziyoruz birçok hasarlı binanın tadilatı yapılarak güçlendirilerek, tekrar insanların kullanımına sunulmak isteniyor. Burada şehrin idarecilerine büyük görev düşüyor. Burada büyük bir vebal var, kimse bu vebali üstlenmesin”
ifadelerine yer verdi.
“HER AY 4 BİN KONUT YAPILMASI GEREKİYOR”
TOKİ tarafından ay sonuna kadar teslim edilmesi gereken konutlar hakkında da bir açıklama yapan Özgül,
“TOKİ bu ayın sonuna doğru yanılmıyorsam 4 bin konutu temsil ediyor fakat bu 4 bin konut Malatya için yeterli değil. Yaklaşık 150 bin ailenin konut beklediği biliniyor, 4 bin konut gerçekten çok az. Her ay 4 bin konutun yapılıp ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesi gerekiyor. Bugün depremde 8. ayı geride bıraktık. 4 bin konutun teslim edilmesine seviniyoruz ama bu 4 bin konut hiçbir ihtiyacı karşılayamayacaktır. Sadece 4 bin aile barınma fırsatı yakalayacaktır, bu da çok güzel bir şey devletimize teşekkür ediyoruz ama bu her ay 4 bin konut yapılması gerekiyor. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu insanların barınma yerlerinin yapılması gerekiyor. Hali hazırda konut satışlarının tamamen durduğunu, fiyatların çok aşağı düştüğünü, alıcı bulamadığını belirtmek istiyorum. Gerçekten insanlarımız tedirgin, hali hazırdaki konutları almak istemiyor eğer bundan sonra yapılacak konutlar normal değerde satılırsa insanlarımız konut alabilecektir eğer yeni yapılan konutlarında fiyatları yükseltilirse insanlar yine konut sahibi olamayacaktır”
diye konuştu.
“BÜYÜK BİR KOLAYLIK”
Yerinde dönüşüm için verilen hibe ve desteklerin vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını kaydeden Özgül,
“Yerinde dönüşüm projelerinin devletimizin katkıları ile daha da hız kazanarak yapılacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde Mimarlar Odası Başkanımız ile görüşmemiz de çok faydalı bilgiler aldım. Yerinde dönüşüme devletimiz ve Hazine Bakanlığı büyük yardımlar vermektedir. 750 bin hibe, 750 bin faizsiz uzun vadeli kredi sağlanmaktadır. Bugün günümüz şartlarında 100 metrekarelik bir dairenin maliyeti yaklaşık 2 milyon. Bunun 1,5 milyonunu devletimiz karşılıyor, gerisini vatandaş karşılayacak. Vatandaşlarımızın yerinde dönüşüm çalışmalarını hemen başlatmaları gerekiyor. Artık yerinde dönüşüm noktasında daire sakinlerinin tamamının bir araya gelmesine gerek yoktur. Kat mülkiyet sahiplerinin yüzde 51’inin muvafakatnamesi ile proje onaylanıyor, inşaata başlanıyor geri kalan yüzde 49 malikler eğer yerinde dönüşüm projesine katılmıyorsa onların hissesini Hazine Bakanlığı günün şartlarına göre satın almaktadır. Bu da insanlar için gerçekten kolaylaştırıcı bir yol. Ben eminim ki Malatya merkezinde eski mahallerde Saray ve Tekmezar mahalleleri, Cengiz Topel Caddesi’nde yerinde dönüşüm projelerinin hızlanacağını düşünüyorum. Burada şehrimizin imarında da artık çok yüksek katlar dönemi kapanmıştır yeni yerleşim yerleri en fazla zemin ve 6 kattan oluşacaktır. Depremden önce hali hazırdaki imar ve kat sayısı ne ise aynen korunmuştur üzerine herhangi bir kat konulmayacaktır ve düşürülmeyecektir. Bu da yine vatandaşlarımız için büyük bir kolaylıktır”
söyleminde bulundu.
“NE ELEKTRİK NE SU NE DE TUVALET VAR”
Esnaflara verilen konteynerlerde bazı eksikliklerin olduğuna dikkat çeken Özgül,
“Odamıza kayıtlı yaklaşık 650 üyemiz var. Depremden hemen sonra bir saha çalışması yaparak kaç tane emlakçımızın konteyner ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bu tespitimizde 180 arkadaşımızın bürosunun yıkıldığını, konteyner talebinin olduğunu öğrendik ve bizde bu sayısı esnaf ve sanatkârlar odasına bildirdik bugüne kadar yaklaşık 105 kişiye konteyner temini sağladık burada 85-90 emlakçımız halen konteyner beklemektedir. Konteyner temininde büyük sıkıntı yaşamaktayız. Esnafın konteyner ihtiyacının giderilmesi gerekiyor sadece emlakçılar değil tüm esnafların konteyner ihtiyacı giderilmesi gerekiyor, esnafların ayakta kalması gerekiyor. Esnafın, ticaretin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz bugün çarşıya çıktığımızda her yer karanlık çünkü esnaf yok acilen esnafın ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor eğer giderilmezse birçok esnafın şehri terk edeceğini görüyoruz. Özellikle Malatyalıların, Malatya’da kalması için ilgililerin Malatya’nın sorunları ile ilgilenmesi gerekiyor, vatandaşlarla muhatap olması gerekiyor. Vatandaşlarımızın sorularına cevap veren birimlerin olması gerekiyor. Aksi halde Malatyalılar gerçekten Malatya’yı terk etmeyi düşünüyor çünkü biz sahadayız, görüyoruz eğer esnaf Malatya’yı terk ederse şehrimiz uzun bir süre ayağa kalkamayacaktır. Verilen konteynerlerin bazılarında ne elektrik ne su ne de tuvalet var bunlar büyük bir ihtiyaç. Devletimiz konteyner temini yapıyor ama idarecilerimizin de bu konteynerlerin gereksinimlerini acilen karşılamaları gerekiyor”
ifadelerini kullandı.
“HİÇBİR ESNAF 75 BİN LİRA FATURA KESMEMİŞTİR”
Son olarak esnaflara verilen kredi destekleri hakkında bir açıklama yapan Özgül,
“Cumhurbaşkanımızın genelgesi ile yayınlanan deprem bölgesinde esnafların desteklenmesi amacı ile KOSGEB aracılığıyla verilmek istenen kredi şartları çok ağır. Şartlardan birinde 2022 cirosunun 75 bin lira olması gerektiği belirtilmektedir. Hiçbir esnaf 75 bin lira fatura kesmemiştir buna kuyumcusu da avukatı da dahildir. Burada ben Cumhurbaşkanımızdan istirham ediyorum bu şartın kaldırılması gerekiyor. Deprem bölgesinde tüm esnaflar zarar görmüştür tüm esnafların bu krediden faydalanması gerekiyor çünkü esnaf 8 aydır hiç ticaret yapmadı, evinin elektrik, su faturasını ödeyemiyor. Bu krediye tüm esnaflarımızın ihtiyacı olduğunu belirtmek istiyorum. 75 bin lira şartının mutlaka yumuşatılması gerekiyor”
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.