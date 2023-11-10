10 Kas 2023 - 14:22- Gündem

Dikkat çeken açıklama: Konut sayısı Malatya için yeterli değil

TOKİ tarafından ay sonuna kadar teslim edilmesi planlanan 4 bin konutun Malatya için yeterli olmadığını belirten Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, il genelinde yaklaşık 150 bin ailenin konut beklediğini belirtti. Özgül, “4 bin konut gerçekten çok az. Her ay 4 bin konutun yapılıp, ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesi gerekiyor. 4 bin konutun teslim edilmesine seviniyoruz; ama bu 4 bin konut hiçbir ihtiyacı karşılayamayacaktır” dedi.