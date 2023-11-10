Okullarda ilk ara tatil başlıyor

6 Şubat tarihli depremlerin ardından şehrin tekrar normalleşmeye başlaması amacı ile 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayan eğitim öğretim yılında Malatya’da 410 okulda 153 bin 927 öğrenci ders başı yapmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında olacak. Bir haftalık tatilin ardından öğrenciler 20 Kasım 2023 tarihinde pazartesi günü tekrar ders başı yapacak. Bu dönemde yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayıp, 2 Şubat 2024 Cuma tarihinde sona erecek.

Ara tatilin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma gününde sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek. 14 Haziran 2024 tarihinde ise 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona erecek.

Ayrıca uzmanlar da ara tatil konusunda hem çocukları hem de ailelere uyarıda bulundular.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)