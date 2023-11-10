Fendoğlu’ndan 10 Kasım mesajı

Fendoğlu mesajında, şunları kaydetti:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85. yılında bir kez daha özlemle anılıyoruz. İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum.”

Kaynak: BÜLTEN