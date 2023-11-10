10 Kas 2023 - 14:12- Gündem

Fendoğlu’ndan 10 Kasım mesajı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Fendoğlu’ndan 10 Kasım mesajı mask
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Fendoğlu mesajında, şunları kaydetti:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85. yılında bir kez daha özlemle anılıyoruz. İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum.”

 

Kaynak: BÜLTEN
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10 Kas 2023 - 14:12 Malatya- Gündem

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