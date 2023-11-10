“Öğrencileri geleceğe hazırlamak öncelikli görevimiz”

Bugüne kadar eğitime ve öğrencilere yönelik birçok projeyi hayata geçiren Yeşilyurt Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencilerini bu yılda unutmayarak, eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla TYT ve AYT kitap seti dağıtımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, toplamda 700 adet olan TYT ve AYT kitap setlerini öğrencilere hediye ederek, üniversite sınavı öncesinde destek sağlıyor.

“BÜTÜN ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Şahnahan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törende ise hazırlanan 110 adet TYT ve AYT kitap setleri öğrencilere takdim edildi. Törene katılan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, “Öğrencilerimizin gözlerindeki parıltı ve heyecanları bizleri gelecek adına umutlandırıyor, şehrimizden farklı üniversitelerimize inşallah çok sayıda öğrencimizi göndereceğiz. Dağıtılan kitap setlerinin de öğrencilerimizin eğitim hayatlarına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum, bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşilyurt İlçesinde fiziksel yatırımların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ve kaynak kitap dağıtımlarıyla öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.

“ÖNEMLİ YATIRIMLARIN ALTINA İMZA ATTIK”

Lise öğrencilerinin geleceğini şekillendirecek sınavlar öncesinde her yıl olduğu gibi yine TYT ve AYT Kitap setleri dağıttıklarını ifade eden Başkan Çınar şunları kaydetti:

“Geleceğimizin teminatı, ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz sevgili gençlerimizin eğitim süreçlerine katkı sağlamak bizim temel görevlerimiz arasında yer almaktadır. Öğrencilerimize ne kadar iyi şartlar sunarsak, başarıları da o kadar büyük ve kalıcı olur. Gençlerimizin hem eğitim hem de sosyal hayatlarının daha zengin ve kaliteli olması için bugüne kadar çok önemli yatırımların altına imza attık. Milli ve manevi değerlerine bağlı, idealist, dünyayı tanıyan, okuyan ve araştıran bir kimliğe sahip bir nesil inşa etmek içinde elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerimizin taleplerine en güzel hizmetlerle karşılık vermeye gayret ediyoruz. Yeter ki gençlerimiz kendilerini geliştirmek istesinler, okumak istesinler, araştırmak istesinler bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada her türlü hizmeti onların emrine sunarız.”

“Üniversite sınavına girecek olan lise öğrencilerimizin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak adına dağıtımına başladığımız TYT ve AYT kitap setleri de bu desteklerin önemli bir parçasıdır” diyen Çınar, “İlçe genelindeki okullarımızı tek tek ziyaret eden personellerimiz toplamda 700 adet olan TYT ve AYT setlerini öğrencilerimize vererek bu dönemde onlara katkı sunmaya çalışıyoruz. İnşallah bu eğitim setleriyle öğrencilerimiz hedefledikleri üniversiteleri kazanabilecekler, bizler her zaman gençlerimize güveniyoruz. Öğrencilerimizin geleceğini düşünmek, onları en güzel şekilde geleceğe hazırlamak bizim öncelikli görevimizdir. Gençlerimize ne kadar destek verir, onlara ne kadar fazla alan açarsak onlarda gelecekte o denli başarılı olurlar.”

Konuşmaların ardından TYT ve AYT Kitap setleri okul öğrencilerine takdim edildi.

Kaynak: BÜLTEN