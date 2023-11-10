“Atatürk’ün fikirlerinin yılmaz savunucusu olacağız”

Cumhuriyet Hal Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, il ve ilçe örgütleri ile birlikte ebediyete intikalinin 85'inci yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunup saygı duruşunda bulundu. Anıt önünde konuşan CHP Malatya İl Başkanı Yıldız, 85 yıl önce bugün milletin kurtarıcısının, kurucusunun sonsuzluğa uğurladığını anımsattı.

Yıldız, “Onun ifadeleri ile ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözüyle bize bıraktığı büyük miras olan Cumhuriyetimiz 100 yaşında ve sonsuza dek yaşayacaktır” dedi.

“ATATÜRK'Ü SAYGI, SEVGİ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ”

“Ülkemizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olan Mustafa Kemal Atatürk dünyadaki tüm mazlum milletlerinin umudu olmuştur” diyen Yıldız, “Bizler için 10 Kasım bir matemin ötesinde Mustafa Kemal'in fikirlerine bağlılığımızı dünyaya haykırdığımız gündür. O, fikirleri ile ölümsüzdür. O fikirler bugün bizlerin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Bizler O’nun fikirlerinin yılmaz savunucusu olmaya onun büyük eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin mensupları ve neferleri olarak Cumhuriyetimizi bilimin ve aklın ışığında daha ileriye götürmeye, demokrasi, adalet ve laiklikten taviz vermeden bu değerlere sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BÜLTEN