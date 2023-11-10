Malatya’da mutlaka gezilmesi gereken 7 müze

Avrupa ve Asya’nın en büyük fotoğraf makinesi müzesi de Malatya’da. Bu ve bunun gibi birçok müzeyi ve özelliklerini sizler için derledik. Hepsi birbirine yakın ve ulaşım sıkıntısı çekilmeyecek konumlarda. Bazıları ise birbirine yürüme mesafesinde. Geçmişe yolculuk niteliğindeki işte o müzeler...

1.ARSLANTEPE AÇIK HAVA MÜZESİ

Tarihinin çok eskilere dayanması nedeniyle ilk sırayı Arslantepe Höyüğü’nde bulunan açık müze alıyor. Bu höyüğün tarihi ise milattan önce 5 bin yıllarına kadar dayanıyor. Arslantepe Höyüğü 26 Temmuz 2021 tarihinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alındı. M.Ö. 3 bin 300-3 bin yıllarına ait bir kerpiç saray, M.Ö. 3 bin 600-3 bin 500’lere ait tapınak, iki bini aşkın mühür baskısı, kaliteli metal eserler yapılan çalışmalar sonucu bulunmuştur. Elde edilen veriler göstermektedir ki o dönemde Arslantepe, aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir merkez olarak açıklanıyor. İçerisinde mutlaka görülmesi gereken tarihi eserler barındırıyor.

2.FOTOĞRAF MAKİNESİ MÜZESİ

Malatya’da 2017 yılında açılan 876 yılından günümüze 2 bin 23 fotoğraf makinesi ve 3 bini aşkın aksesuarın bulunduğu müzede, 120 yıllık ahşap makinelerden körüklülere, filmli ve dijital makinelerden katlanabilir olanlara, en çok dikkat çeken casus makinelerden özel üretim fotoğraf makinalarına kadar birçok makine yer alıyor. Tarihin ilk dron fotoğraf makinesi de en çok ilgi gören makinelerden biri. Eğitimli güvercinlere bağlanan fotoğraf makinesi eski yıllarda havadan görüntü almaya olanak sağlıyor.

3.RADYO VE GRAMOFON MÜZESİ

Kent mimarisine uygun inşa edilen 2 katlı kerpiç evde kurulan ve içinde 700’den fazla parça bulunan müzede, radyo ve gramofonun her çeşidine şahit olmak mümkün. Eskiye adeta bir yolculuk şeklinde olan müzede eskiye ait ve hala çalışan radyolar ve gramofonlar mevcut. Müze atmosferi ile mutlaka gezilmesi gereken bir yer konumunu alıyor.

4.ATATÜRK EVİ MÜZESİ

Müzeye dönüştürülmeden önce belli bir tarihe kadar halk evi olarak eğitimler veren bina 1981 yılında Atatürk Evi olarak düzenlenmiştir. Atatürk Evi adını alması ise 1931 yılında Malatya’ya gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün burada konaklamasıdır. 1981’den sonra müzeye dönüştürülen tarihi binada eski silahlar, Atatürk’ün kullanmış olduğu eşyalar ve resimler ziyaretçilerini ağırlıyor.

5. BEŞKONAKLAR ETNOĞRAFYA MÜZESİ

Malatya evlerinin güzel örneklerinden olan konaklar 1900'lü yılların başlarında inşa ediliyor. Malatya yöresine ait el sanatları, kumaş baskıcılığı giyim ve aksesuarları, mutfak araç ve gereçleri, aydınlatma, ölçü aletleri, ateşli ve kesici silahlar ile mühürler sergilenen müzede tarihe kısa bir yolculuk yapmak mümkün.

6.MALATYA KÜLTÜR EVİ

İçinde yapılan düzenlemeler ile Malatyalıların 100 yıllık günlük yaşamını canlandıran bir yer konumunu alan bina Malatya evi şeklinde ziyaretçileri bekliyor. Bu şekilde düzenlenen müze ile Malatyalıların kaybolmaya yüz tutmuş örf ve adetleri yeniden hatırlatılıyor. Bir diğer özelliği, Kemal Sunal ile Ahmet Kaya’nın balmumu heykellerinin de yer aldığı odaların bulunması.

7. ÇOCUK OYUNEVİ VE OYUNCAK MÜZESİ

Bu müze ise daha çok çocuklar için. Çocuklar burada hem kendi oyuncaklarını yapma fırsatı buluyorlar hem de oyuncakları inceleyip keyifli vakit geçiriyorlar. Tarihi müzeleri gezmek ve bu kültür kazanımını edinmek için ise çok güzel bir başlangıç niteliğinde. Çocuklu aileler için bire bir olan müze ise birçok oyuncak ve parça ile misafirlerini bekliyor.