Ulu önder, vefatının 85. yılında hüzünle anıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümü kapsamında Türkiye genelinde olduğu dün Malatya’da da anma programı düzenlendi. Anma programı kapsamında Hürriyet Parkı karşısında bulunan anıta çelenk sunuldu. Çelenk sunma törenine Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, üniversite rektörleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, gaziler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunma töreni kapsamında Malatya Valiliği, 2. Ordu Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Baro Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi il Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanlığı ile Haçova Köyü Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Malatya Valisi Ersin Yazıcı, anıt şeref defterini imzaladı.

Çelenk sunma töreninin ardından anma programı Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen resim serginin gezilmesi ve konferans ile devam etti.

Atatürk’ün sesinden 10. yıl nutkunun dinlenmesi ile başlayan konferans şiir dinletileri ile devam etti. Battalgazi Atatürk Ortaokulu Öğretmeni Öznur Ecdar Karagöz tarafından Mustafa Kemal’in Kağnısı isimli şiiri okundu. MEBS Alay Komutanlığından Muhabere Yarbay Emrah Büyükatak tarafından Atatürk konulu bir konuşma gerçekleştirildi.

“MİNNET VE RAHMETLE ANIYORUZ”

Atatürk’ün, milli mücadelede, milli birliği temin eden eşsiz bir lider olduğunu söyleyen Büyükatak,

“Dünya devletlerinin çağın en büyük devlet adamı, kudretli bir komutan ve asker olarak kabul ettiği eşsiz lider, aziz Türk milletinin yüce atası, ordumuzun ebedi başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılarak ebediyete intikal edişinin 85. yıl dönümünde kendisini büyük bir özlem, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bugün bütün Türkiye bir sükut içinde onu sevgi ve saygı ile anmaktadır. Doğadaki tüm canlılar gibi insanoğlunun da yaşamının bir sınırı vardır. Ancak bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca ürettikleri ve bıraktıkları ile yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürürler. İşte bu insanlardan biri de ölüme meydan okuyan, öldükten sonrada yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk, milli mücadelede milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muhabere meydanlarında efsanevi bir komutan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçıdır, bu vasıfları ile insanlık tarihinin tanıdığı en büyük devlet adamlarından biri olduğuna şüphe yoktur”

şeklinde konuştu.

Konferans, Battalgazi Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin şiir okuması ve Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafında hazırlanan Atatürk Oratoryosu’nun sunulması ile sona erdi.