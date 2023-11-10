10 Kas 2023 - 12:18- Gündem

Adıyaman’ın dikkatine!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Adıyaman’ın dikkatine! mask
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sümerevler Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Samsat ilçesine bağlı bağlı İnceali, Bayırlı, Tekkuş, Başaklı, Govent, Kızılöz, Bağarası, Kuştepe, Kırmacık, Ovacık, Bakacak köylerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”

 
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10 Kas 2023 - 12:18 Adiyaman- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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