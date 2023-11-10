Levent Vadisi’nde binlerce yıllık sanat eseri

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve 65 milyon yıllık bir jeolojik oluşum sonucu ortaya çıktığı belirtilen doğa harikası Levent Vadisi, jeolojik özelliklerinin yanı sıra kültürel varlıklarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Neolitik çağdan kalma kalıntıların da bulunduğu 28 kilometre uzunluğundaki vadide, bölgede varlık sürdürmüş olan Hitit medeniyetinin izleri bulunuyor. Vadide bulunan Hititlerin baş tanrıçası olan Arinna'nın Güneş Tanrıçası’na ait olduğu düşünülen, kaya kabartmasını görenler ise şaşırıyor.

MİLATTAN ÖNCE 8. YÜZYILA HİTİT DÖNEMİNE AİT BİR TANRIÇA FİGÜRÜ

Levent vadisinin bir dünya mirası olduğuna dikkat çeken İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Levent İskenderoğlu,

“Burası jeolojik özellikleriyle öne çıktığı kadar aynı zamanda kültürel rezerviyle de olağanüstü özellikler gösteren bir vadi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Önünde bulunduğumuz kaya kabartması M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen Hitit Dönemine ait bir tanrıça figürü. Burası aynı zamanda tescilli bir sit alanı. Figürü yakından incelediğinizde basık takkesi, lüle saçları, ince uzun sakalsız yüzü, kemerli burnu ve patlak gözleriyle tasvir edilmiş bu haliyle, Hitit Krallığının baş tanrıçası olan Güneş Tanrıçası’nın bir temsili olduğunu düşündürüyor. Üzerindeki doğal boyaların zaman içerisinde aşındığı figürde ayrıntıların da aşındığı görülmekte. Yaklaşık 2 bin 800 yaşında olan bu figürün bir zamanlar çok ayrıntılı ve renkli bir yapıda olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Şunu söylemek mümkün; Levent Vadisi’nde yaşayan insanların günümüzden 2 bin 800 yıl önce bile kendilerine özgü bir biçim, renk anlayışlarıyla sanatta oldukça ileri bir medeniyete ev sahipliği yapıyordu. Tarih boyunca inançlarıyla birlikte var olan medeniyetler burada da sanat yoluyla inançlarının izlerini bırakmışlar. Bu Güneş tanrıçası figürü Anadolu’daki ünik örneklerden birisi”

diyerek bölgenin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı