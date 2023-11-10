10 Kas 2023 - 11:51- Asayiş G: 10 Kas 2023 - 12:06

Malatya'nın Orduzu Mahallesi’nde silahlı kavga 10 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Vaizpınar Caddesi üzerinde bulunan bir adreste bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar karşılıklı birbirlerine silahla ateş açtı.
Malatya'nın Orduzu Mahallesi’nde silahlı kavga 10 yaralı mask
Malatya'nın Orduzu Mahallesi’nde silahlı kavga 10 yaralı
Malatya'nın Orduzu Mahallesi’nde silahlı kavga 10 yaralı
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, 22.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesini görüşmek üzere Vaizpınar Caddesi üzerinde bulunan bir adreste bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar karşılıklı birbirlerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu A.Y, K.B, S.Y, N.İ, S.İ, M.Ş, M.I, Ş.B, M.B. ile O.B. yaralandı.

10 YARALI BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ş.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, M.Ş. ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde çok sayıda boş kovan ile 2 adet silah bulduğu olayda O.B. gözaltına alındı.
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# malatya, malatya silahlı kavga, malatya son dakika, battalgazi, Battalgazi silahlı kavga, orduzu silahlı kavga, silahlı kavga, Orduzu Mahallesi

10 Kas 2023 - 11:51 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL