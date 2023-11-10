Malatya'nın Orduzu Mahallesi’nde silahlı kavga 10 yaralı

Olay, 22.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesini görüşmek üzere Vaizpınar Caddesi üzerinde bulunan bir adreste bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar karşılıklı birbirlerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu A.Y, K.B, S.Y, N.İ, S.İ, M.Ş, M.I, Ş.B, M.B. ile O.B. yaralandı.
10 YARALI BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ş.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, M.Ş. ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.
Ekiplerin olay yerinde çok sayıda boş kovan ile 2 adet silah bulduğu olayda O.B. gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.