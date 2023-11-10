Kahramanmaraş ve Kayseri bu uyarı size geldi!

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Kocolar, Nevruzlu, Öksüzlü, Tevekkeli mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ila 15.30 saatleri arasında Andırın İlçesine bağlı Yeniköy ve Tatarlı mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyecektir.”

KCETAŞ tarafından Kayseri’ de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri‘nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 08.00 ila 09.00 saatleri arasında Hacılar İlçesine bağlı Beğendik Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Bünyan İlçesine bağlı Camiicedit, Camiikebir, Doğanlar Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Düzencik Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Epçe Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Kılıçkışla Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar İlçesine bağlı Çadırkaya Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan / Melikgazi İlçesine bağlı Barsama, Sarımsaklı mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı Çevril, Mithatpaşa, Kavacık, Seydili, mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Çevlik Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Şahmelik Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı Seydili Mahallesi’ne,

Bugün 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilhisar İlçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’ne,

Bugün 12.00 ila 15.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Kızılhan Mahallesi’ne,

Bugün 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Çaylıca Mahallesi’ne,

Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Bünyan İlçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’ne,

Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Yeşil, mithatpaşa Mahallelerine,

Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı Gazibeyli Mahallesi’ne,

Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Köşkerli Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Melikgazi Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Çomaklı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Boyacı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Muratbeyli Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Bünyan İlçesine bağlı Akçatı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Kızılören Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Süksün Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Eskitekke, Kılıçkışla, Melikgazi, Kızılhan mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Oruçreis, Mithatpaşa mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı 100.Yıl Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Kulpak Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Keklikoğlu Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 15.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Mahzemin Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Bünyan İlçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı Çiğilli Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Özvatan İlçesine bağlı Alparslan Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Ovaçiftlik mahallesi’ne,

Yarın 15.00 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Emeğil Mahallesi’ne,

Yarın 15.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Yemliha Mahallesi’ne, elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.