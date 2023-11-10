İşsizlik verileri açıklandı İşte eylül ayı işsizlik oranı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2023 Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı. Bir önceki aya göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik sayısı 46 bin kişi azaldı.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 9,1

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül 2023 işsizlik verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaşlardaki kişilerde işsizlik sayısı 2023 Eylül ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azaldı ve 3 milyon 168 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. Yapılan araştırmaya göre işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlardan yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

İşsizlik rakamlarında 15-24 yaş gurubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan azaldı ve yüzde 16,7 oldu. Bu yaş gurubunda erkeklerde işsizlik oranı yüzde 13,8 olurken kadınlarda işsizlik oranı ise yüzde 22,0 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,2 SAAT

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44 saat 20 dakika oldu. tahmin edilen bu veri Eylül ayında bir önceki aya göre 0,8 saat arttı.

Kaynak: Haber Merkezi