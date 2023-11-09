09 Kas 2023 - 23:50- Asayiş

Kayseri’de bıçaklı kavga

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Çetiner Sokak'ta meydana gelen olayda, R.E., H.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Çetiner Sokak'ta meydana gelen olayda, R.E., H.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle R.E. göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, H.Ç. de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olayda yaralanan R.E. ve H.Ç.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler, olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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09 Kas 2023 - 23:50 - Asayiş

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