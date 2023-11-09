İşte İnstagram’ın yeni özelliği

Tüm dünyada oldukça popüler bir uygulama olan İnstagram, yeni özelliğini tanıttı. Yapılan duyuruya göre, kullanıcılar sohbet penceresindeki “görüldü” ibaresini artık kapatabilecek.

İnstagram’ın yeni özelliği, kullanıcıların sohbet penceresindeki “görüldü” ibaresini artık kapatabilmeyi sağlayacak. İnstagram’ın bu özellik üzerinde çalıştığı öğrenildi. Bu sayede mesajı alsanız bize, gönderen kişi okundu bilgisine ulaşamayacak. Ayrıca mesajı gönderen kişi sizseniz, ne zaman okunduğunu da öğrenemeyeceksiniz.

Şu anda test aşamasında olan özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağına dair bir bilgi ise verilmedi.