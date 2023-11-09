Malatya yine bölgenin gururu 23 yılda değişen en güzel oran

Tüm Türkiye’de başlatılan ve yıllardan sonra çok güzel meyveler veren kız çocuklarının okula gönderilmesi projesi bugün Malatya’da gurur tablosu haline geldi. Eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçme mücadelesinde büyük bir başarı elde ettiğimizi söylemek doğru bir ifade oldu.
YÜZDE 95 OLDUK
2000’li yıllarda orta öğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 37,8’di. Şu anda bu yüzde 88'in üzerinde. Artık hemen hemen bütün kız çocukları eğitimle buluşabiliyor. Malatya’da okulla buluşmayan kız çocuğu sayısı ise oldukça düşük. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre, Malatya’da kız çocuklarında okullaşma oranı yüzde 95,71 oranında.
YILLAR ÖNCE BU HAYALDİ
Ayrıca 2000’li yıllarda kadınların yükseköğretimdeki okullaşma oranı sadece yüzde 11'di, bugün yüzde 48,7 ve erkeklerin yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 40’lar seviyesinde. Yani Türkiye kız çocuklarını okula kavuşturma ile ilgili problemleri büyük oranda çözdü. Aynı durum Malatya’da da görülüyor. Şehirde üniversite mezunu veya okuyan binlerce kadına rastlamak mümkün. Yıllar önce bu tam anlamıyla hayaldi.
BÖLGENİN GURURU MALATYA
Öte yandan Muş’ta bu oran 64,99 ve çok düşük. Bazı illerde yüzde 60’larda olan oranın değişmesi için çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca çevre illerimizde durum şöyle:
Elazığ: Yüzde 93
Bingöl: Yüzde 84
Adıyaman: Yüzde 90
Diyarbakır: Yüzde 90
Kahramanmaraş: Yüzde 88
Sivas: Yüzde 93
Erzincan: Yüzde 94
Tunceli: Yüzde 88
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.