İşte Malatya’da merak edilen sorunun cevabı Deprem bölgesi bu konunun profesörü oldu

Malatya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden ciddi derecede etkilendi. Şehirde son birkaç hafta dışında neredeyse deprem olmayan hiçbir hafta olmadı. Ancak yaşanan depremler hep şöyle yorumlandı: “Gerçek büyüklük bu değildi, saklanıyor.” Peki, bunun nedeni nasıl açıklanıyor?

İŞTE AÇIKLAMASI

Uzmanlara göre, deprem sadece büyüklükle hesaplanmıyor. Bu konuda depremin derinliği ve sarsıntıyı hisseden konumların sismik merkeze yakınlığı bu konuda önemli rol oynuyor. Yani ufak bir depremi veya 6 Şubat depremlerini daha verilen değerlerden daha yüksek hissetmemizin nedenleri, deprem merkezine yakınlıkla, fayın üzerinde olup olmamakla, derinliğin düşük olması, yani yüzeye yakın olmasıyla açıklanıyor. Bu da depremin şiddetini açıklıyor. Bu bağlamda depremin büyüklüğünün ve şiddetinin aynı olmadığını söylemek doğru bir ifade oluyor.

MALATYA 6 ŞUBAT’I KAÇ ŞİDDETİNDE HİSSETTİ?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi derecede etkilenen Malatya’da depremin şiddetini ortaya koyan bir çalışma yapıldı. Geçtiğimiz aylarda Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı 6 Şubat depremlerinin tüm ayrıntılarıyla incelendiği bir raporu bildirdi. Bu kapsamda depremin büyüklüğünün yanında şiddetinin de ne boyutta olduğu ortaya çıktı.

MALATYA’NIN HİSSETTİĞİ MAKSİMUM ŞİDDET 10

AFAD-RED programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritalarına göre 6 Şubat 2023’de meydana gelen Kahramanmaraş (Pazarcık) Mw: 7.7 depremi için merkez üssüne en yakın yerleşim yeri olan Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesinde maksimum şiddet “XI (11) Aşırı”, aynı gün meydana gelen Kahramanmaraş (Elbistan) Mw: 7.6 depremi için ise en yakın yerleşim yerleri olan Kahramanmaraş ili Ekinözü, Nurhak ve Göksun ilçeleri ile Malatya Doğanşehir ilçesinde maksimum şiddet “X (10) Yoğun” olarak tahmin edildi.

Söz konusu depremlerden sonra 20 Şubat 2023’de Hatay’da (Yayladağı) meydana gelen Mw: 6.4 büyüklüğündeki depremin şiddeti ise “IX (9) Şiddetli” olarak hesaplandı. Pazarcık ve Elbistan depremleri tüm Türkiye’de “IV (4) Orta” şiddette tahmin edildi. Depremin en yoğun etkilediği illere komşu illerde ve Türkiye sınırına yakın Suriye’de ise “V (5)” oldukça güçlüden, “VIII (8)” yıkıcı şiddete kadar tahmin edildi.