Bu görüntüler ilk kez ortaya çıkıyor İşte hain darbe girişiminin yeni görüntüleri

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü,
“O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız”
diyerek, bir video paylaştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesine ait yeni görüntüler paylaşıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün ihanet girişimine ait
“O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız”
ifadeleriyle,
Emniyet Müdürlüğü önünde hain darbe girişimine ait görüntüler ilk kez yayınlandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.