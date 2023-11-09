09 Kas 2023 - 20:26- Asayiş G: 09 Kas 2023 - 20:36

Bu görüntüler ilk kez ortaya çıkıyor İşte hain darbe girişiminin yeni görüntüleri

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15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, “O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız” diyerek, bir video paylaştı.
Bu görüntüler ilk kez ortaya çıkıyor İşte hain darbe girişiminin yeni görüntüleri mask
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15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü,

“O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız”

diyerek, bir video paylaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesine ait yeni görüntüler paylaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün ihanet girişimine ait

“O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız”

ifadeleriyle,

Emniyet Müdürlüğü önünde hain darbe girişimine ait görüntüler ilk kez yayınlandı. 
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09 Kas 2023 - 20:26 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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