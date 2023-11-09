Bir metre yüksekten gelen ecel

Elazığ’da bir metre yüksekliği bulunan pulluğun üzerinden düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Sakabaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesine garaj yapmak isteyen 3 çocuk babası Haysan Pusa (50), traktörün arkasında takılı olan pulluğun üzerine çıktı. Dengesini kaybederek bir metre yükseklikten düşen Pusa ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Pusa, yolda hayatını kaybetti.

Pusa’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı