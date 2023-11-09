09 Kas 2023 - 19:57- Asayiş

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

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Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezine teyp arkasında saklanmış uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu tacirleri tutuklandı mask
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Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezine teyp arkasında saklanmış uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde kente uyuşturucu madde sokulacağı ihbarı alındı. Çevre illerden kente girmeye çalışan şüpheliler K.A. (23) ve F.T. (23) tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin durdurulan araçlarında narkotik köpeği tarafından yapılan aramada, oto teyp arkasına saklanmış 114,38 gram metamfetamin maddesi ve 4,38 gram esrar maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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09 Kas 2023 - 19:57 - Asayiş

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