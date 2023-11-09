Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezine teyp arkasında saklanmış uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde kente uyuşturucu madde sokulacağı ihbarı alındı. Çevre illerden kente girmeye çalışan şüpheliler K.A. (23) ve F.T. (23) tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin durdurulan araçlarında narkotik köpeği tarafından yapılan aramada, oto teyp arkasına saklanmış 114,38 gram metamfetamin maddesi ve 4,38 gram esrar maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.