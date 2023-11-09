Kolunu kıyma makinasına kaptırdı

Sivas’ta kolunu kıyma makinesine kaptıran bir kişi makineyle birlikte hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir şarküteride yaşandı. Şarküteri çalışanı B.Y (20) kıyma makinesiyle et doğrarken kolunu makineye kaptırdı. Durumu fark eden diğer çalışanlar makineyi durdurdu ancak B.Y.’nin parçalanan kolu makineye sıkıştı. Sağlık ekiplerin ve itfaiyeden yardım istendi. Sıkışan kol çıkartılamayınca olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kolun büyük oranda hasar gördüğü ve çıkartılamayacağı anlaşılınca makine yerinden söküldü. B.Y. kolunun sıkıştığı makineyle birlikte Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. B.Y.'nin tedavisi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.