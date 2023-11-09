Yolcu otobüsünde metamfetamin ele geçirildi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir yolcu otobüsünde bin 501 gram metamfetamin, 2,76 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada,

"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 8 Kasım günü ilimizden batı illerine uyuşturucu madde sevki olacağına dair alınan istihbari bilgilere istinaden yapılan çalışmalarda bir otobüste yolcu durumunda olan şüpheli bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada bin 501 gram metamfetamin maddesi, 2,76 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, konu ile ilgili olarak üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu madde çıkan 1 şahıs ile otobüse öncülük eden 34 plakalı araçta bulunan 2 şüpheli şahıs adli işlem yapılmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir"

denildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı