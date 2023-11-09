Otomobil refüje devrildi: 4 yaralı

Amasya’da seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen otomobilin içindeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kapıkaya köyü mevkiiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya’dan Tokat istikametine seyir halinde olan Savaş Gezici idaresindeki 35 KA 8955 plakalı otomobil, Kapıkaya mevkiine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.
Sürücü ile yanındaki Hatice Çelik, Gülay Çulha ve henüz bir aylık bebek Nisanur Gezici yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.