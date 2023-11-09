Sarı kantaron yağının faydaları

Kantaron yağının iki çeşidi bulunuyor. Sarı kantaron yağı ve kırmızı kantaron yağı olarak ikiye ayrılan bu mucizevi yağ, aynı bitkiden elde ediliyor. Sarı kantaron yağı kurutulmuş, kırmızı kantaron yağı ise taze toplanmış kantaron bitkisinden elde ediliyor. Yaralara veya cilde sürülerek ve diğer rahatsızlıklar için ise doğru miktarda tüketilerek kullanılıyor.

BİRÇOK RAHATSIZLIĞA ANINDA FAYDA

Obsesif kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, hepatit C, hassas bağırsak sendromu, diyabetik sinir ağrısı, ağız yanması, adet öncesi sendrom, mevsimsel duygusal bozukluk, genital herpes ya da uçuklar, siyatik ağrısı, kronik yorgunluk sendromu, anksiyete bozukluğu, migren baş ağrıları, mide ülserleri, kilo verme ve sigarayı bırakma ve bunun gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği araştırmalar sonucu belirlendi.

RUH BOZUKLUKLARI

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre sarı kantaron yağının içerisinde ruh haline iyi gelen maddeler bulunuyor ve bu maddeler çağımızın yaygın bir ruh bozukluğu olan depresyona da doğal bir çözüm oluyor. Doğru dozda kullanımı kaygı bozukluklarını giderdiği de biliniyor.

MİDE VE BAĞIRSAK RAHATSIZLIKLARI

Sarı kantaron çiçeğinin yapraklarından ve tohumlarından elde edilen yağın hücre yenilenmesinde ise büyük bir etkisi bulunuyor. Mide bozukluklarına da faydası olan bu yağın doğru kullanımında bağırsak rahatsızlıklarını çözdüğü, bazı araştırmalar sonucunda sarı kantaron yağının tüketiminin ağrı, nefes darlığı ve halsizliğe de iyi geldiği biliniyor.

SAÇ VE CİLT İÇİN BİRE BİR

Kantaron yağı, saç bakımında kullanılan doğal bir yağdır ve saç sağlığı için faydaları vardır. Saça uygulandığında ise; kepeğin önlenmesine, dökülmenin yavaşlamasına, saçın kuruluğunun giderilmesine, kırılmaların önlenmesine, kaşıntı ve egzamanın giderilmesine, saçın beslenmesine yardımcı oluyor.

Cilt içinde faydaları olan bu yağın bakteri önleyici bir özelliği de bulunuyor. Cilde uygulandığında sedef hastalığına, tahrişlere, yaralara, sivilce lekelerine, cilt yanıklarına, siyah noktaların giderilmesine yardımcı oluyor.

NASIL VE NE KADAR KULLANILMALI?

Uzmanlar tarafından gönül rahatlığı ile kullanılabileceğinin ifade edildiği bu doğal bitki yağını kullanmadan önce ise bir hekime danışmakta fayda var. Her şeyde olduğu gibi bazı yanlış kullanımlarda veya fazla doz kullanımlarında yan etkiler gösterebilir. Bu yan etkilere maruz kalmamak içinse uzman görüşü alarak asgari miktarda kullanarak başlamak gerekiyor. Hassas ciltlerde alerjik reaksiyon göstermediği takdirde ise düzenli kullanımına başlanabilir.

Bazı öneriler tüketiminde 1 çay kaşığını geçmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu bir çay kaşığı kantaron yağı doğrudan içilebileceği gibi ılık suya da eklenerek tüketilebilir. Cilde sürülerek kullanımında ise; temizlenmiş cilde sabah ve akşam sarı kantaron yağı sürülmeli ve bir süre sonra durulanmalıdır. Nemlendirici etkisi nedeniyle sarı kantaron yağı, cilde sürüldüğünde bir süre sonra cilt nefes almaya başlayacak ve daha parlak bir görünüme kavuşacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi