09 Kas 2023 - 17:04- Gündem

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“51 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aytan Nazin’in taziye adresi: İskender Mahallesi, Valide Sultan Sokak, Yunus Emre Apartmanı, No:3/2, Battalgazi,

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Veysel Perçin’in taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Alitepe Sokak, No:12/2, Battalgazi,

80 yaşında vefat eden ve Fatih Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hanife Doğan’ın taziye adresi: Fatih Mahallesi, Yeşilyurt,

80 yaşında vefat eden ve Eymir Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Turan Kılıç’ın taziye adresi: Eymir Mahallesi, Arguvan,

82 yaşında vefat eden ve Gedik Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Muharrem Ayabakan’ın taziye adresi: Gözene Mahallesi, Yeşilyurt.
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09 Kas 2023 - 17:04 Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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