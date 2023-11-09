Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“51 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aytan Nazin’in taziye adresi: İskender Mahallesi, Valide Sultan Sokak, Yunus Emre Apartmanı, No:3/2, Battalgazi,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Veysel Perçin’in taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Alitepe Sokak, No:12/2, Battalgazi,
80 yaşında vefat eden ve Fatih Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hanife Doğan’ın taziye adresi: Fatih Mahallesi, Yeşilyurt,
80 yaşında vefat eden ve Eymir Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Turan Kılıç’ın taziye adresi: Eymir Mahallesi, Arguvan,
82 yaşında vefat eden ve Gedik Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Muharrem Ayabakan’ın taziye adresi: Gözene Mahallesi, Yeşilyurt.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.