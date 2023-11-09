Babacan’dan dilsiz Avrupa yorumu “Uygar barbarlık“

Gerçekleştirilen 'Dünya Demokrasi Forumu' toplantısı, özellikle Filistin meselesinin de içinde olduğu son bölgesel ve küresel gelişmelerin tartışıldığı; Avrupa'nın siyasetçilerinin, parlamenterlerinin, akademisyenlerinin, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin, düşünce kuruluşlarının, medya temsilcilerinin ve üniversite öğrencilerinin katıldığı geniş yelpazeli bir buluşma olduğu bilgisi verildi.

“AVRUPA ÇOK BÜYÜK BİR HATA YAPTI”

Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Abdurrahman Babacan, “Öncelikle şu söylemeliyim ki Avrupa, Gazze’deki insani trajediye ve dünyanın gözü önünde işlenen soykırım politikasına verdiği reaksiyon ile esasen kendisi açısından çok büyük bir hata yaptı. Dünyada uzun zamandır tartışılan Avrupa kimliği, Avrupa değerleri, Avrupa’nın siyasi ağırlığı ve küresel dominasyonuna ilişkin dünyada beliren ve gittikçe güçlenen büyük kuşku ve inançsızlığı kendi elleriyle derinleştirmekten başka bir şey yapmıyor. Ve üstelik bunda halen ısrar ediyor” açıklamalarında bulundu.

“PROBLEMLİ ÜÇ HAYATİ NOKTA VAR”

Avrupa açısından problemli noktalarında bulunduğunu belirten Babacan, ”Filistin meselesinde Avrupa açısından problemli üç hayati nokta var. Avrupa’nın bir bütün olarak Yahudi meselesini nasıl ele alacağını bilememesinde, Filistin’in, 20. yy başlarındaki siyasi konjonktürde kurdurulan bir devlet olarak İsrail tarafından aşama aşama işgal edilmesi ve Filistinlilerin topraksızlaştırılması sürecinde, Gazze’deki en son açık sistematik katliam politikasına reaksiyon biçiminde. Ve bunlar, dünya ölçeğinde yeni kuşaklar nezdinde, “Avrupalı Batı modelinin çöküşe geçtiği” tezini teyit ediyor, derinleştiriyor. Ve Avrupalı siyasi, ekonomik, akademik ve kültürel elitler bunu bizzat kendi elleriyle yapıyor. Şaşılacak bir körlük” dedi.

“SORUYA GELEN YOĞUN ALKIŞTAN ANLAMALILAR”

Toplantıda sorulan bir sorunun altını çizen Babacan “Süslü ama içi boş kavramsallaştırmalar, bu temel problemi örtmeye de yetmiyor artık üstelik. Dünkü oturumda, soru-cevap bölümünde soru sormak için söz alan Hintli bir hanımefendinin İsrail’in bir demokrasi mi yoksa modern bir apartheid rejimi mi olduğunu sorması dahi, çoğunluğu genç olan Avrupa Parlamentosu salonunu dolduran gençlerden büyük bir alkış aldı. Gerçeği ve hakikati, soruya gelen yoğun alkıştan görmeli oysa Avrupalı elitler. Fakat bunu görecekler mi, emin değilim” diyerek sorunun yoğun alkış aldığını da belirtti.

“AVRUPA’NIN VE BATI FİKRİNİN SONU DEMEK OLABİLİR”

Açıklamalarınına “Dünyada epeydir tartışılan bir soru var: Avrupa, küresel sistemde nereye oturuyor? Zaten siyasi ve askeri bakımdan uzun süredir tartışılıyorken, şimdi bir de Immanuel Kant’tan beri yüzyıllar boyu asıl iddiası olan fikri, entelektüel ve ahlaki üstünlük bakımından kredisini olanca hızıyla kaybetmekte. Bu, uzun vadede dahi değil, üstelik orta vadede Avrupa’nın ve Batı fikrinin sonu demek olabilir. Zira önümüzdeki dönemde dünyadaki farklı topluluklar ve Batı’nın kendi içindeki çeşitli toplumsal kesimler için boş olduğu ortaya çıkan bu kavramsallaştırmaların, Derrida’nın deyimiyle, yapısöküm süreci başlayacak. Küresel ölçekte insan hakları, demokrasi ve çoğulculuk kavramları sorgulanacak ve yapısöküme uğratılacak. Ve asıl kırılma bundan sonra başlayacak” diye devam ederek ‘insan hakları’ kavramının sorgulanacağı yorumunda da bulundu.

“TOPYEKÛN BİR ÇILDIRMIŞLIK HALİ”

Filistin’deki soykırıma karşı koyanlara dünya çapında uygulanan yaptırımları dile getiren AK Parti Malatya Milletvekil Abdurrahman Babacan, “Topyekûn bir çıldırmışlık hali bu sanki. Bir futbol kulübü, Filistin’deki soykırıma dur dediği için bir futbolcusunun sözleşmesini feshediyor. Bir manken, Filistin’de soykırımı dillendirdiği için imzaladığı sözleşmeyi kaybediyor. Bir taraftar topluluğu, Filistin bayraklarını statta dalgalandırdığı için stadyuma giriş kartları bloke ediliyor. Hemen her Avrupa devletinin Filistin lehine yapılan protesto ve gösterilere nasıl yasaklar koyduğu ve insanları acımasız polis şiddetine maruz bıraktığını söylemiyorum bile. Bu, Avrupalı elitlerden kaynaklı bir sorun” diyerek konunun çıldırma hali olduğunu belirtti.

“AVRUPA, BİR KARAR VERMEK DURUMUNDA”

Avrupa’nın yanlış bir kararı uyguladığından da bahseden Abdurrahman Babacan, ”Yani özetle Avrupa, bir karar vermek durumunda. Öyle görünüyor ki kararını vermiş. Fakat vahim bir hata ve stratejik körlük ile alınmış yanlış bir karar ve yanlış bir pozisyon alma durumu. Ya da Mestroviç’in ifade ettiği gibi, tam olarak bir ‘uygar barbarlık’ durumuna mı hazırlıyor bizi yoksa Avrupa?” yorumunda bulunarak ‘uygar barbarlık’ kavramının altını çizerek, toplantı ve Avrupa’nın tutumu hakkında yorumlarda bulundu.

Kaynak: BÜLTEN