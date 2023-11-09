Malatya'da bir mahalleye kabul bir mahalleye red

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının 2. birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Habip Ahmet Şahin Başkanlığı’nda 9 Kasım Perşembe günü saat 15.00’de Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan üç madde görüşülerek karara bağlanırken, kalan iki gündem maddesi de bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

AŞAĞIBAĞLAR MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI KABUL EDİLDİ

İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna göre, Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi 8. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı'na yönelik askı süresince yapılan itirazlar; Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 06.01.2023 tarih ve 44 sayılı kararı ile değerlendirilmiştir. Yeşilyurt Belediye Meclis kararının, planlama kriterleri, şehircilik ilkeleri ve üst ölçek plan kararlarına uygun olduğu değerlendirildiğinden, itiraz değerlendirme ve değişikliklerin ilce belediyesinden geçtiği şekliyle kabulü komisyonca uygun görülerek meclis kararıyla kabul edildi.

GEDİK MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ REDDEDİLDİ

Diğer bir imar raporu ise, Malatya ili Yeşilyurt ilçesi, Gedik Mahallesi 204 ada 148 no' lu parselin düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlanması yönünde hazırlatılan Nazım İmar Planı; planlama bütünlüğü açısından sorun teşkil edeceğinden şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirildiğinde talep komisyonca reddedildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 3. birleşiminin ise 10 Kasım Cuma günü saat 15.00’te yapılmasına karar verildi.