09 Kas 2023 - 16:22- Spor

Beşiktaş'a Hollandalı hakem

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Beşiktaş'ın, bu akşam sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Sander Van Der Eijk yönetecek.
Beşiktaş'a Hollandalı hakem mask
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Beşiktaş'ın, bu akşam sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Sander Van Der Eijk yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında bu akşam Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadelede Hollandalı hakem Sander Van Der Eijk düdük çalacak. Sander Van Der Eijk'in yardımcılıklarını Rogier Honig ve Rens Bluemink yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marc Nagtegaal olacak.

Maçta VAR koltuğunda Jochem Kamphuis, AVAR'da da Edwin Van De Graaf oturacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# UEFA Avrupa konferans ligi, beşiktaş, Bodo/Glimt, Sander Van Der Eijk

09 Kas 2023 - 16:22 - Spor

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