Beşiktaş'a Hollandalı hakem

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Beşiktaş'ın, bu akşam sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Sander Van Der Eijk yönetecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında bu akşam Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadelede Hollandalı hakem Sander Van Der Eijk düdük çalacak. Sander Van Der Eijk'in yardımcılıklarını Rogier Honig ve Rens Bluemink yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marc Nagtegaal olacak.
Maçta VAR koltuğunda Jochem Kamphuis, AVAR'da da Edwin Van De Graaf oturacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.