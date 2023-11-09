09 Kas 2023 - 16:08- Spor

Sivasspor, Karagümrük maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.