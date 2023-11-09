Keskin’den 10 Kasım mesajı

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde saygı, şükran ve özlemle yâd ediyoruz. İstiklal mücadelemize önderlik ederek milletimizi Anadolu’da sonsuza dek yaşatacak olan zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği bugün de milletimiz için ışık olmaya devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'En büyük eserim' dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni, kuruluş değerlerini ve ruhunu her koşulda ve şartta korumak ve yaşatmak öncelikli görev ve hedefimizdir.
Bu düşüncelerle; vefatının 85. Yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum” diyerek konuşmalarını sonlandırdı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.