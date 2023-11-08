08 Kas 2023 - 23:52- Gündem

“Kırmızı et” iddialarına açıklama

Et ve Süt Kurumu, yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı ile yurt içi satış faaliyetlerine yönelik bazı sosyal medya paylaşımlarında ortaya iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.