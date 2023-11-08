Depremin yıktığı Doğanşehir’de son durum Yerinde dönüşüm ne zaman başlayacak?

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Doğanşehir’in son durumu hakkında Busabah Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu. Depremlerde ağır hasar alan Doğanşehir’de deprem konutlarının ilk etabının kasım sonu gibi teslim edilmesi planlanırken, yerinde dönüşüm için henüz zemin şartlarının oluşmadığını aktaran Zelyurt, Belediye olarak küçük ölçekli sanayi için çalışmalarının olduğunu söyledi.

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Deprem konutlarının ilk etabının kasım sonu gibi teslim edileceğini açıklayan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt,

“Kasım ayı sonu itibariyle 1. etabı 349 konut tamamlanıyor. Kasım sonu Aralık içi gibi teslimatı yapılacak. 2. etap olan 603 konutta aralık sonu ya da ocakta tamamlanması planlanıyor. Bu iki ay içerisinde 952 konut bitirilip teslim edilecek. 1. etabı 16 blok, 2. etabı 32 bloktan oluşuyor. İki blok brüt 105 metrekare, net 85 metrekare civarında. Zemin +4 kat şeklinde yapıldı. 3. etapta 724 konutumuz var. Bu konutlarımızda farklı özellikteler ve 92 bloktan oluşuyor. Zemin +3, zemin+4 şeklinde metrekareleri de farklı olacak şekilde yapılıyor. Eğer mevsim şartları iyi giderse mart ayı gibi tamamlanacak. Kışın mevsim şartları uygun olmazsa da mayıs-haziran gibi tamamlanır”

diye konuştu.

KONTEYNERLER KIŞA HAZIR MI?

Konteyner kentlerde kış şartlarına uygun hangi çalışmaların yapıldığından da bahseden Zelyurt,

“Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız için su giderleri koruma altına alındı. Akıtan konteynerlerimiz var. AFAD bununla ilgili yazışmalarını tamamladı, ödenek bekliyor. Bireysel konteyner için de aynı şekilde ödenek bekleniyor. Yazlık evlerde kışı geçirmek zorunda kalan vatandaşlarımız için ya da bahçesine konteyner koyan vatandaşlarımız için biz belediye olarak yol çalışması yapıyoruz. Arazi yollarını tamir edip vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlıyoruz”

sözlerine ekledi.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SANAYİ ESNAFLARA NE OLACAK?

Sanayi esnafı için belediye olarak bir çalışmanın da olduğunu söyleyen Başka Zelyurt,

“Depremlerden önce Doğanşehir merkezde faaliyet gösteren bütün esnafa konteyner verildi. İki tane konteyner çarşımız var. Sivas çarşımızda 47 tane konteynerimiz var. İkinci çarşımızda da 100 civarında konteyner var. Caddelerde müsait olan yerlere bireysel konteynerler verildi. Göz ardı edilen bir konu var. Küçük sanayi ölçekli esnafımız için belediye olarak sanayi sitesinin oraya bir yer hazırladık. Onlar içinde çalışmalar devam ediyor”

açıklamalarında bulundu.

YERİNDE DÖNÜŞÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Doğanşehir’de yerinde dönüşümün henüz başlamadığını belirten Zelyurt,

“Doğanşehir’de yerinde dönüşüm henüz başlamadı. Yerinde dönüşüm ofisleri kuruldu, çalışmalar devam ediyor ama yerinde dönüşümün olması için imarın açılması gerekiyor. İmarın açık olmamasının nedeni diğer yerlere göre, Doğanşehir’de 3 metreye yakın kayma var. Diğer ilçeler de Tapu Kadastro Müdürlüğü bunu düzeltti. 3 fay hattından etkilenen Doğanşehir’de hem karmaşık bir kayma, çökme var, kabarma var. Bu yüzden Tapu Kadastro Müdürlüğü bunu düzeltemedi. Doğanşehir’in yeniden imar edilme kararı alındı. Bu nedenlerden dolayı yerinde dönüşümün başlaması için oluşacak şartlar henüz zeminde oluşmadı”

sözlerine yer verdi.