Türkiye en çok bu ünlülere güveniyor

Buna göre, listenin başında Haluk Levent, Kenan İmirzalıoğlu ve Müge Anlı var. Araştırmacıların yorumuna göre, yedi sıra yükselerek 16’ncı sıraya yerleşen Burak Özçivit ve altı sıra yükselerek 11’incilik koltuğuna oturan Esra Erol listede dikkatleri üzerine çekiyor.
Öte yandan Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ili derinden etkileyen 6 Şubat depremleri sonrasında sosyal medyada dikkatleri daha da fazla üzerine çeken Oğuzhan Uğur’un listeye 17’nci sıradan giriş yapmasını, araştırmacılar toplumun medyadan neleri beklediğine dair bir ipucu verdiğine yorumluyor.
Türkiye’nin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem ve Zehra Güneş’in listede olması da dikkat çeken diğer ayrıntı.
İşte Türkiye’nin en güvenilir 20 ünlüsü:
1. Haluk Levent
2. Kenan İmirzalıoğlu
3. Müge Anlı
4. Beyazıt Öztürk
5. Şener Şen
6. Acun Ilıcalı
7. Haluk Bilginer
8. Kıvanç Tatlıtuğ
9. Aras Bulut İynemli
10. Demet Akbağ
11. Esra Erol
12. Ezgi Mola
13. Tarkan
14. Kerem Alışık
15. İlker Ayrık
16. Burak Özçivit
17. Oğuzhan Uğur
18. Eda Erdem
19. Çetin Tekindor
20. Zehra Güneş
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.