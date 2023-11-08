Türkiye en çok bu ünlülere güveniyor

Buna göre, listenin başında Haluk Levent, Kenan İmirzalıoğlu ve Müge Anlı var. Araştırmacıların yorumuna göre, yedi sıra yükselerek 16’ncı sıraya yerleşen Burak Özçivit ve altı sıra yükselerek 11’incilik koltuğuna oturan Esra Erol listede dikkatleri üzerine çekiyor.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ili derinden etkileyen 6 Şubat depremleri sonrasında sosyal medyada dikkatleri daha da fazla üzerine çeken Oğuzhan Uğur’un listeye 17’nci sıradan giriş yapmasını, araştırmacılar toplumun medyadan neleri beklediğine dair bir ipucu verdiğine yorumluyor.

Türkiye’nin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem ve Zehra Güneş’in listede olması da dikkat çeken diğer ayrıntı.

İşte Türkiye’nin en güvenilir 20 ünlüsü:

1. Haluk Levent

2. Kenan İmirzalıoğlu

3. Müge Anlı

4. Beyazıt Öztürk

5. Şener Şen

6. Acun Ilıcalı

7. Haluk Bilginer

8. Kıvanç Tatlıtuğ

9. Aras Bulut İynemli

10. Demet Akbağ

11. Esra Erol

12. Ezgi Mola

13. Tarkan

14. Kerem Alışık

15. İlker Ayrık

16. Burak Özçivit

17. Oğuzhan Uğur

18. Eda Erdem

19. Çetin Tekindor

20. Zehra Güneş