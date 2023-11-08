08 Kas 2023 - 22:43- Gündem G: 08 Kas 2023 - 22:55

Bu habere yürek dayanmaz Depremin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı

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Hatay’ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı.
Bu habere yürek dayanmaz Depremin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı mask
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Hatay’da asrın felaketinin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da binlerce kişi depremde hayatını kaybetmişti. Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı. Yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Kas 2023 - 22:43 - Gündem

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