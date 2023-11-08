08 Kas 2023 - 22:09- Gündem

Malatya’dan kalkan uçak acil iniş yaptı

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Malatya-Ankara seferini yapan uçakta kalp krizi geçiren bir yolcu için Kayseri'de acil iniş yapıldı. İşte detaylar…
Malatya’dan kalkan uçak acil iniş yaptı mask
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Malatya-Ankara seferini yapan uçak, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle Kayseri Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmek için saat 18.15'te havalanan TK 7057 sefer sayılı uçaktaki yolcu A.U., uçuştan bir süre sonra fenalaştı.

İlk müdahaleyi kabin görevlileri ve uçakta yolcu olarak bulunan bir doktorun yaptığı A.U., uçağın Kayseri'ye acil iniş yapmasıyla pistte bekleyen ambulansa alındı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen A.U, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçak, bir süre beklediği Kayseri Havalimanı'ndan havalandı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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08 Kas 2023 - 22:09 Malatya- Gündem

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