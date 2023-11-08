Malatya’dan kalkan uçak acil iniş yaptı

Malatya-Ankara seferini yapan uçak, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle Kayseri Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmek için saat 18.15'te havalanan TK 7057 sefer sayılı uçaktaki yolcu A.U., uçuştan bir süre sonra fenalaştı.
İlk müdahaleyi kabin görevlileri ve uçakta yolcu olarak bulunan bir doktorun yaptığı A.U., uçağın Kayseri'ye acil iniş yapmasıyla pistte bekleyen ambulansa alındı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen A.U, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçak, bir süre beklediği Kayseri Havalimanı'ndan havalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.