Malatya çarşısının altından çıkan suyun kaynağı ne? Bütün sorun Kernek’ten geliyormuş

Cengiz - Yerinde bir tespitte bulunmuş Mehmet hoca

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Alt geçitler boylu boyunca güney kuzey yönlü su akışını keserek yapay bir göl oluşturmuş gibi görünüyor ve en ağır hasarlı yerler buraların etrafında.Akpinar. Niyazi Misri,Sıtmapınari, Çavuşoğlu vs.

Kuzey Çevre Yolunun açılması akabinde bu alt geçitler betondan arındırılarak doldurulmalı. İşin uzmanlari daha iyi bilir tabi. İÜ, DSİ MTA ve bir sürü başka devlet kurumu var.