Malatya çarşısının altından çıkan suyun kaynağı ne? Bütün sorun Kernek’ten geliyormuş

Emekli Jeoloji Profesörü Mehmet Önal, Malatya’da kazılan temellerden su çıkmasının nedenini, yeraltı sularının zemine yakın olması ve debinin yüksek olması şeklinde açıkladı.
“ACISINI HALK ÇEKİYOR”
Prof. Önal,
“Malatya merkezindeki bol yeraltı suyunun nedeni şehirlerarası yola alt geçit yaparken doğal yeraltı suyunun akma yönünün kesilmesidir. Bir proje yapılırken çok boyutlu olumsuzlukların düşünülmesi gerekirdi. Düşünülmeyen çözümlerin acısını halk çekiyor. Paydaşlarla yapılan işler?”
sözlerini kaydetti.
KAYNAĞI BETONLA KAPATMAK BÜYÜK HATAYDI
Kernek Parkı’ndaki kaynağa değinen Önal,
“Malatya merkezi yeraltı suyunun yüzeye yakın ve debisinin yüksek olmasının nedeni; Beydağı, Kernek Parkı’ndan Fuzuli Caddesi’ne doğru uzanan yaklaşık D-B gidişli faydan beslenmesidir. Kernek Parkı’ndaki kaynağı betonla kapatmak büyük hataydı. Sonradan açıldı. Çözümü bilmiyorlar”
diye konuştu.
NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?
Bu suyu nasıl kesebileceklerini de anlatan emekli Jeoloji Profesörü Mehmet Önal, şunları aktardı:
“Beydağı’ndan faylarla beslenen Malatya merkezindeki yeraltı suyunu iki türlü uzaklaştırabiliriz:
1. Kanallar açarak borular vasıtasıyla eğim aşağı akıtabiliriz.
2. Şehir merkezinde çok sayıda 200-300 metre derinliğinde kuyular açarak, varsa susuz gözenekli kayaçlara suyu akıtılabilir.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cengiz - Yerinde bir tespitte bulunmuş Mehmet hoca
Bunu daha önce yazanlar oldu yorumlarda.
Alt geçitler boylu boyunca güney kuzey yönlü su akışını keserek yapay bir göl oluşturmuş gibi görünüyor ve en ağır hasarlı yerler buraların etrafında.Akpinar. Niyazi Misri,Sıtmapınari, Çavuşoğlu vs.
Kuzey Çevre Yolunun açılması akabinde bu alt geçitler betondan arındırılarak doldurulmalı. İşin uzmanlari daha iyi bilir tabi. İÜ, DSİ MTA ve bir sürü başka devlet kurumu var.
Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.