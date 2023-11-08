Malatya’nın o ilçesi yaralarını sarıyor Yazıhan’da deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya’da bazı ilçeler ciddi yaralar aldı. Bu kapsamda çoğu noktada yaralar hızla sarılmaya devam ediyor.

Yazıhan’da 6 Şubat depreminde bin 200 konutun ağır hasar aldığını kaydeden Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “İlçemizde ağır hasarlı konutların yarısından fazlasının yıkımı yapıldı. Şu anda da devam eden yıkımlar var” dedi.

800 KONUT İHALESİ

İlçede yapılan konutlara değinen Başkan Öztürk,

“İlk etapta kırsalda 800 konut ihalesi yapıldı. Bu konutların bir kısmına bazı mahallelerimizde zemin, coğrafi şartlar incelendi ve konut yapılmasına uygun olan yerler müteahhide teslim edildi. 800 konutun 100’ün üzerindeki bölümü bu ayın içerisinde teslim edilecek, diğerleri de peyderpey bittikçe hak sahiplerine teslim edilecek”

ifadelerini kullandı.

YER BULUNMADIĞI İÇİN

Ayrıca 400’ün üzerinde konutun temelinin atıldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Nevzat Öztürk,

“Geri kalanların da yer bulunmadığı için yerinde dönüşüm şeklinde yapılmasına karar verildi. TOKİ konutlarında daha önce Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 100 bin sosyal konut içerisinde 79 konut deprem öncesi zaten teslim edilmişti, bunun da arsasını Belediye olarak biz tahsis etmiştik, bedelsiz olarak”

diye konuştu.

350 KONUTUN ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

“Yine 157 konut yapılıyor bunun da 112 konutunun yerini Belediye olarak biz TOKİ’ye verdik” diyen Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

“157 konut bitmek üzere, bu ayın sonunda hak sahiplerine, kısmen de olsa afetzedelere, depremde mağdur olan ailelere verilecek. Akabinde 350 konut yine TOKİ’den bir talebimiz var, yer tahsislerini yaptık, 350 konutun çalışmaları tekrar önümüzdeki aylarda başlamış olacak. Bu vesileyle Yazıhan hem gelişen hem de konut ihtiyacını gideren bir ilçe konumuna gelecek.”