08 Kas 2023 - 20:23- Yaşam

Hendek olaylarında yıkılan cami yeniden inşa edildi

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2016 yılında yaşanan hendek olaylarında yıkılan Ova Camii, yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.
Hendek olaylarında yıkılan cami yeniden inşa edildi mask
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2016 yılında çıkan hendek olaylarında, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Ova Camii de yıkılmıştı. Olayların ardından cami imamı Senaddin Basmacı’nın girişimleri sonucu enkazı kaldırılarak yeniden temeli atılan cami, bugün ibadete açıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla,

“Burada vatandaşın ne kadar sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Burası için herkes katkı sağladı. O dönem çok büyük sıkıntılar ve eziyetler çektiniz. Birileri yıktı birileri de imar etti. Ne mutlu imar edenlere. Kardeşliğimizin ve dinimizin kıymetini bilelim. Yeniden camimiz mahallemize yapıldı. Allah yapanlardan razı olsun. Hayırlı olsun mahallemize”

dedi.

Hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini belirten Hakkari Valisi Ali Çelik ise

“Camimizde 4-6 yaş sınıfları, konferans salonu, kütüphane, çocuk parkı, Kur’an kursu bölümleri yer alıyor. Allah birliğimizi, dirliğimiz daim etsin. Allah nice nice hayırlı işler nasip eylesin bu memlekete”

ifadelerini kullandı.

Açılışa Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova İlçe Müftüsü Mahmut Sevük, Trabzon İl Müftü Yardımcısı Şakir Şahin, Of Müftüsü Özcan Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Cumhuriyet Mahallesi, Ova Camii, Senaddin Basmacı, Enkaz, İsrafil Kışla

08 Kas 2023 - 20:23 - Yaşam

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