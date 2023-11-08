08 Kas 2023 - 20:14- Ekonomi

Bu köyde süt üretim çiftliği var

Çorum’da yaşayan Veteriner Sağlık Teknikeri Ersan Avcu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle Çorum’un Laçin ilçesine bağlı Mescitli köyünde 120 büyükbaş sağmal hayvan kapasiteli süt üretim çiftliği kurdu. IPARD II 10.Başvuru Çağrısında desteklenen projeye, 2 milyon 750 bin liralık sözleşmeye karşılık olarak 1,9 milyon lira hibe ödendi.