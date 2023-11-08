Yakılan anız ateşi yangını beraberinde getirdi

Bolu’nun Tatlar köyünde yakılan anız ateşi, etrafa yayılınca itfaiye ekipleri harekete geçti. Köylüler ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.
Yangın, Bolu’nun Tatlar köyünde Ocuklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sınırları içerisinde bulunan bir tarlada vatandaş tarafından anız ateşi yakıldı. Yakılan anız ateşi, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek etrafa yayıldı. Yangın vatandaşlar tarafından kontrol altına alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Etraftaki tarlalara ve ağaçlara sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri ve yangını gören köydeki vatandaşlar seferber oldu. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.
Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.