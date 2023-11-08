Tunceli’de kınalı keklik avlayanlara ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, doğa koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 65 avcıyı denetledi.

Tunceli’de yapılan denetimlerde kınalı keklik avlayan 2 kişiye idari işlem yapılırken, ölü 4 kınalı kekliğe de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, doğa koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 65 avcıyı denetledi. Denetimlerde 4 kınalı keklik avladıkları tespit edilen 2 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefetten işlem yapıldı.

Öldürülen kınalı kekliklere, ekipler tarafından el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı