08 Kas 2023 - 20:03- Asayiş

Tunceli’de kınalı keklik avlayanlara ceza

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, doğa koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 65 avcıyı denetledi.
Tunceli’de kınalı keklik avlayanlara ceza mask
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, doğa koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 65 avcıyı denetledi.
Tunceli’de yapılan denetimlerde kınalı keklik avlayan 2 kişiye idari işlem yapılırken, ölü 4 kınalı kekliğe de el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, doğa koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 65 avcıyı denetledi. Denetimlerde 4 kınalı keklik avladıkları tespit edilen 2 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefetten işlem yapıldı.
Öldürülen kınalı kekliklere, ekipler tarafından el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Kas 2023 - 20:03 - Asayiş

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