Elazığ-Malatya karayolunda kaza

Elazığ-Malatya karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BS 129 plakalı hafif ticari araç ile 23 DF 123 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, bir kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.