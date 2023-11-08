Elazığ-Malatya karayolunda kaza

Elazığ-Malatya karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BS 129 plakalı hafif ticari araç ile 23 DF 123 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı