Filmleri aratmayan kurtarma operasyonu

Batman’da kayalıklardan düşerek ağır yaralanan avcı, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından kalkan özel donanımlı kurtarma helikopteriyle jandarma ekipleri tarafından filmleri aratmayan bir operasyonla kurtarıldı.

Sason ilçesinde avlanmak amacıyla 1947 rakımlı Helkıs Dağı’na giden Cevdet Aksoy (53) dengesini kaybederek kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Birlikte gittiği arkadaşının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Güçlükle kayalıklardan inen ekipler Aksoy’a ulaşarak ilk müdahalesini yaptı. Ağır yaralı Aksoy’un bölgeden alınması için, ekipler jandarma komutanlığından helikopter istendi. Talep üzerine Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından havalanan özel donanımlı kurtarma helikopteri kısa sürede olay yerine ulaştı. Helikopterden sarkıtılan sedye ile helikoptere alınan Aksoy, Batman İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Ağır yaralı Aksoy, burada hazır bekletilen ambulans ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Aksoy’un hayati tehlikesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı